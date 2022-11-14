Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Edirne İl Müftülüğüne Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Bayburt İl Müftülüğüne Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin atandı.

Abdurrahman Şahin kimdir?

19.06.1969 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. 1980 yılında İlköğretimi, 1987 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1992 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yaptığı görevler sırayla şu şekilde: 1988-1990 tarihleri arasında Ankara Sincan Özanadolu evleri Camii İmam-Hatibi (Aday), 1991-1996 tarihleri arasında Ankara Sincan Karatekin Camii İmam-Hatibi, 1996-1998 tarihleri arasında Ankara Sincan Gaziosmanpaşa Camii İmam-Hatibi, 1998-2000 tarihleri arasında Van Çatak İlçe Müftüsü, 2000-2001 tarihleri arasında Artvin Yusufeli İlçe Müftüsü, 2001-2005 tarihleri arasında Artvin Yusufeli Vaizi, 2005-2007 tarihleri arasında Tokat Başçiftlik İlçe Müftüsü 2008-2013 tarihleri arasında Tonya İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 2013-2018 tarihleri arasında Hendek İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 05.11.2018 tarihinden itibaren Kilis İl Müftüsü olan ve bugün Bayburt Müfrüslüğüne atanan Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.



