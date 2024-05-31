Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ve Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş ise görevden alındı. Müdürlük görevini vekaleten sürümekte iken 2019 yılında resmen göreve atanan Kurtoğlu, 5 yıldır Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi.

Editör: Mehmet