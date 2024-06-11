Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında Tasarruf Tedbirlerine ilişkin istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Toplantı, genelge kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin detayların sunulmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Eldivan, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekerek Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda tüm kurumların tasarruf tedbirlerini titizlikle uygulayacağını belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması amacıyla alınan bu tedbirlerin uygulanması hassasiyetle takip edileceğini ifade etti.