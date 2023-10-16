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HÜDA PAR herkesin kendini içinde bulabileceği bir mozaiktir.Yeni Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Necati Güzel: “Kongremiz hayra vesile olsun. Önceki Merkez İlçe Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, beni bu göreve layık gören yol arkadaşlarımın teveccühleri için de teşekkür ediyorum.

İnşallah HÜDA PAR olarak güçlenerek, daha dinamik bir şekilde halkımızın içinde olacağız. Çalmadık kapı, gitmedik hemşerimizi bırakmayacağız. Çünkü HÜDA PAR sahadan kopuk, halktan uzak bir siyasete karşıdır. İnşallah sahadaki çalışmamızda da insanımız görecek ki HÜDA PAR kadroları tamamen onlardan birileridir. İnsanımızın temsiliyet noktasında kendini en iyi bulacağı yer HÜDA PAR’dır. Çünkü HÜDA PAR bir mozaiktir.” İfdelerini kullandı.

Necati Güzel Kimdir?

1956 Bayburt doğumlu olan Necati Güzel, yıllarca Bayburt'ta esnaflık yaptı. Merhum Necmettin

Erbakan döneminde Milli Görüş saflarında çeşitli kademelerde görev aldı. Emekli olan Güzel,Bayburt’un sevilen ve sayılan simalarından biri.