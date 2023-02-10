Deprem bölgesinde Depremzedelerin yaralarını sarmak için Giysi,Gıda ve kurtarma çalışmalarına katılmak için çok sayıda çalışanını bölgeye sevketti.

Bayburt Grup açıklamasında,Deprem bölgesine,Arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere;Kahta şantiyemizden 30 kamyon, 10 ekskavatör

Bayburt şantiyemizden 7 kamyon, 3 ekskavatör, 1 greyder, 1 vinç, 1 low-bed taşıyıcı

Adana şantiyemizden 10 kamyon, 6 ekskavatör, 2 low-bed taşıyıcı, 2 vinç, 3 pikap

Ankara şantiyemizden 5 vinç, 6 ekskavatör, 13 kamyon, 2 low-bed taşıyıcı

Antalya şantiyemizden 3 ekskavatör, 5 kamyon, 1 low-bed taşıyıcı

Kayseri şantiyemizden 7 kamyon, 4 ekskavatör, 1 greyder bölgeye sevk edilerek ilgili kurumların kullanımına tahsis edilmiştir.

Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere;

2.000 bot, 2.000 mont, 2.000 kazak AFAD'a teslim edilmiştir.

4 kamyon giyim, gıda, ısıtıcı ve battaniye Bayburt şantiyemizden Kahramanmaraş'a gönderilmiştir.

6 kamyon paketli su, çocuk bezi, gıda ve temizlik malzemesi Adana şantiyemizden Adıyaman’a gönderilmiştir.

2 TIR su ve battaniye Ankara depomuzdan Adıyaman'a gönderilmiştir.

6 kamyon gıda, su ve battaniye Kahta şantiyemizden Adıyaman’a gönderilmiştir.

2 kamyon kömür Ankara depomuzdan Kahramanmaraş'a gönderilmiştir.

3 kamyon battaniye Uşak şantiyemizden Adıyaman'a gönderilmiştir.

2 kamyon kuru gıda Adana şantiyemizden Hatay'a gönderilmiştir.

1 kamyon su ve kuru gıda Adana şantiyemizden Hatay’a gönderilmiştir.

Adana ve Adıyaman şantiyelerimiz, barınma ve iaşe ihtiyaçlarını karşılamak üzere depremzedelerimizin kullanımına açılmış olup;

Adıyaman şantiyemizde 600 kişilik,Adana şantiyemizde 100 kişilik,kapasiteyle vatandaşlarımıza sıcak yemek ve barınma hizmetleri sunulmaktadır.