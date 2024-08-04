İş insanı Kenan Yavuz’un Beşpınar’da inşa ettiği müzenin yapımında büyük emekleri olan Hacı Mehmet Yavuz’un ismi müzedeki kütüphanede yaşatılacak.

Eğitimci Hacı Mehmet Yavuz, bugün Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde anıldı. Kütüphaneye isminin verilmesi dolayısıyla yapılan törende duygu dolu anlar yaşandı.

Müze Kurucusu Kenan Yavuz, konuşmak için geldiği kürsüde duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kenan Yavuz’un yerine konuşmayı Müze Müdürü Aleyna Kurtoğlu yaptı. Konuşmada şu ifadeler yer aldı:

“01.01.1954 yılında Bayburt Beşpınar köyünde doğdu. İlk öğrenimini Beşpınar İlkokulunda, Orta öğrenimini Rize Pazar Orta okulu, Lise öğrenimini ise Ordu-Fatsa Lisesinde tamamlamıştır. Küçük yaşta babası Sadık Yavuz’u kaybetti, annesi Leyla Hanımın üstün gayreti ile, yüksek öğrenimini Erzurum Eğitim Ensitüsü-Türkçe bölümünde tamamladı. Kendi köyünde ve birçok ilde öğretmen olarak görev yaptıktan sonra,1992 yılında Bayburt Yatılı Bölge Okulu müdürü olarak atanmış ve 22 yıl aralıksız olarak Yatılı Bölge Okulunun müdürü olarak binlerce genç yetiştirmiş, 2015 yılında emekli olmuştur.

Köyünde kurulu bulunan ve Dünya çapında müze olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin kurucu yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmiştir. Geriye 4 güzel evlat ve iz bırakarak hayata veda etti. Şiirlerinde memleket sevdasını öne çıkarmıştır. O bir Anadolu ereni idi, toprağın ruhu, türkülerin dili, yaylaların çimeni idi. Dost idi… Yazdığı şiirlerde hep bu özellikleri öne çıkar;

Biz kardeşiz böyle biline, et tırnak bir

İnançta bir, tasada, ülküde bir,

Yaşamak için insanca, mutlu ve hür,

Tutmalıyız el ele, girmeliyiz kol kola,

Ben Anadolu’yum, Türkiye’yim”

Konuşmanın ardından Hacı Mehmet Yavuz’un kardeşi Naim Yavuz, içi sevgi dolu abisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, yer yer yutkuna yutlkuna yaptığı konuşmasında, “60 yılı aşkın yaşadığımız hayatta düşünün ki bir kere bile ondan kırılmadım” dedi.

Babasından sonra annesinin, annesinden sonra ise abisi Hacı Mehmet Yavuz’un aile reisi olarak tüm aileyi bir arada tutma çabası sarf ettiğini belirten Naim Yavuz, “Biliniz ki biz ocağımızı kaybettik. Büyüğümüzü kaybettik” diye konuştu.

Hacı Mehmet Yavuz’un hastalık sürecinde sigaranın olumsuz etkisini hep hissettiklerini ve ne yaptılarsa onu sigaradan uzak tutamadıklarını söyleyen Naim Yavuz, “Ben onu andığımız bugünde sigara içenlere sesleniyorum. Örnek olsun ve lütfen sigarayı bırakın” dedi.