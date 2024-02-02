Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi ve Bayburt İl Kültür Müdürlüğü bu yıl 27’ncisi düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) yerini alacak.

TÜYAP Fuar Merkezinde,Her yıl binlerce tatil tüketicisi ve sektör profesyonelini ağırlayarak Türkiye'nin turistik cazibesini artıran EMITT Fuarı, 6 -9 Şubat’ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 27. kez kapılarını açacak.

Bayburt’un turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması adına büyük önem taşıyan fuara; Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katılarak Bayburt’u uluslararası arenada tanıtımını yapacak.

Bayburt’un tarihi mekânlarını, mevsimsel turizm destinasyonlarını, geleneksel yemeklerini, Bayburt Gastronomi kültürünü dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtılacak.

Tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünlerin de sergileneceği fuarda; ildeki oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turizm profesyonelleri kent turizmi hakkında fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine bilgi verecek, kentin turizm potansiyelinin arttırılması için görüşmeler yapacak.

EMITT 2024 PROGRAM AKIŞI

1.Gün: 06 Şubat 2024 Açılış: 09.00-Turizm Acente Yönetici görüşmeleri Kapanış: 18.00

2.Gün: 07 Şubat 2024 Açılış: 09.00-Rchberlcr Birliği Yöneticileri ile görüşmeler Kapanış: 18.00

3.Gün :08 Şubat 2024 Açılış: 09.00-14.00 Kültürel Etkinlik programı Kapanış: 18.00

4.Gün: 09 Şubat 2024 Açılış: 09.00-Bölgesel Turizm İşletme Yöneticileri ile görüşmeler. Kapanış: 18.00

TÜYAP Fuar Merkezi

Adres: Cumhuriyet Mah Eski Cumhuriyet, Hadım köy Yolu Cd No:9 D:1, 34500

Büyükçekmece/İstanbul

Salon 7 - Stant No:7452