Mesai mefhumu gözetmeden asfalt uygulamalarını sürdüren ekipler şehrin tüm mahallelerinde çalışma gerçekleştiriyor. Finişerle asfalt uygulamaları kapsamında son olarak Esentepe Mahallesi’nde asfalt çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kazıma ve plentmix çalışmaları tamamlanan Şingah Mahallesi Bağdat Caddesi’nde de finişerle asfaltlama çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından burada da araç ve yaya trafiğinde sıkıntı oluşturan durumlar ortadan kaldırılmış olacak.

Asfalt uygulamalarını bu bölgelerle sınırlı tutmayan ekipler birçok mahallede de faaliyetlerine devam ediyor. Asfalt hamlesine yoğun mesai ile ara vermeden devam eden ekipler günde 400 ton asfaltı yollarla buluşturuyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, asfalt çalışmalarının dört koldan hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek “Ekiplerimiz asfalt çalışmalarına mesai mefhumu gözetmeden hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Çalışmalarımızda oldukça mesafe kat ettik. İnşallah kar yağışları başlamadan mahallelerimizde ve şehir merkezimizde yollar ve kaldırımlarla ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız. Günde 400 ton asfalt uygulaması yapıyoruz. Bu dahada artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.