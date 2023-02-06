Bayburt Belediyesinden yapılan açıklama:

Yardımlar bugün saat 17.00’ye kadar Bayburt Belediyesinde toplanıp Deprem bölgesine gönderilecek.

Bugün sabaha karşı meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan, Bayburt ve birçok ilde hissedilen 10 şehrin etkilendiği depremin ardından Belediyemiz tarafından yardım kampanyası düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Kuru gıda, kullanılmamış giysi, ısıtıcı, çocuk bezi, mama ve battaniye yardımlarının yapılacağı kampanya kapsamında yardımseverler; yardımlarını bugün saat 17.00’ye kadar Bayburt Belediyesi’ne iletebilirler.