Bayburt Belediyesi tarafından 2014 yılında yapımı tamamlanmasına rağmen bugüne kadar atıl bir şekilde duran, bir görüntü kirliliğinde öteye geçmeyen 'susuz şelale' önünde açıklama yapan CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel, "Halkın parası çarçur edilerek yapılan ama halka hizmet etmeyen bu beton yığınlarının arasındayız. Her taraf gördüğünüz gibi atıl vaziyette" dedi.

"Kamu kaynakları kullanılarak yapılmış olan yatırımın yanındayız. Yapıldığı günden itibaren hiçbir aktivasyonu olmayan, hiçbir görsel güzelliği olmayan ve herkesin her geçişte kınadığı bölgedeyiz" diyen Yücel, "Yapıldığı günden itibaren hiçbir şekilde halka hizmet etmeyen bu bölgemizi, acilen mimarlarımızın, peyzaj mimarlarımızın, mühendislerimizin, Belediyemizin ve Valiliğimizin ilgisini buraya davet ediyorum. Çünkü burada ciddi bir yatırım var. Onun için bu halkın parasını gerçek sahibi olan halka hizmet olarak dönüştürülmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Temeli 2012 yılında atılmıştı

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