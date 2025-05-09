Yerellik ile yeniliğin sürekli çatıştığını, yenilik olmadan geleceğin şekillenemeyeceğini söyleyen Koçan, “Tekrar eden hiçbir toplum gelişemiyor. Biz yeniyi arıyoruz, kültürümüzü koruyarak arıyoruz. Temel felsefemiz bu” dedi.

Baksı Müzesi’nin coğrafyayı kullandığını, Çoruh’u kullandığını ifade eden Koçan, “Çoruh üzerinde akarsu konuşmalarını hayata geçirdik. Biz bu etkinlikleri yaparken coğrafyamıza hiçbir zarar vermeden, tahrip etmeden yapıyoruz. Bunun için de dünya bizi çok önemsiyor” şeklinde konuştu.

Hüsamettin Koçan konuşmasında 2025 yılı yaz sezonunda müzede gerçekleştirilecek etkinlikleri paylaştı. İşte o etkinlikler:

11 Haziran: Seçkin Pirim "Zamanlı Zamansız" Başlıklı Sergi Açılışı, Basin Daveti.

12 Haziran: Akarsu Üstünde Konuşmalar; "Gençler Hangi Vadide Yol Alıyor" (Moderatör: Jülide ATEŞ)

15 Temmuz: "2024 Yılı Ütopya Atölyeleri" Çalışmalarının Sergisi.

15 Temmuz: "Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler" Başlıklı Sergi Açılışı.

16 Temmuz: Akarsu Üstünde Konuşmalar 2; "Yaratıcılık Eğitimi Hangi Vadide Yol Alıyor" (Moderatör: Simge FISTIKOĞLU)

20 Aralık: Anadolu Ödülleri.

2025 yılı içerisinde Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın Devam Eden Projeleri:

• Kadın Eğitim Merkezi İnşaatı.

• Kudaka; "Ehramdan Geleceğe Çağrı" Projesi.

• Kadın Masası Projesi.

Koçan, yaz boyunca devam edecek tüm etkinliklere Bayburtluları davet ettiğini sözlerine ekledi.

Müze açılış programına Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, Bayburt Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği Başkanı Fatih Dündar, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalılşkan, CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel ve davetliler katıldı.