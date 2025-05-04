Mardin’de 2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda 192 projenin durumu ele alındı; toplam yatırım tutarı 61,8 milyar TL.MARDİN (İGFA) - Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un başkanlığında düzenlenen 2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, il genelindeki projeler değerlendirildi.

Vali Akkoyun, 2025’in ilk dönemi itibarıyla Mardin’de 192 projenin yürütüldüğünü; 23’ünün tamamlandığını, 102’sinin devam ettiğini, 67’sinin ise etüt-proje aşamasında olduğunu açıkladı.

Projelerin toplam yatırım tutarının 61 milyar 869 milyon 22 bin TL olduğunu belirten Akkoyun, ilk dönem sonunda 1 milyar 293 milyon 11 bin TL harcama yapıldığını ifade etti.

Toplantıda, kamu kurumları, belediyeler ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, kendi alanlarındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantı, projelerin Mardin halkına hayırlı olması temennisiyle sona erdi.