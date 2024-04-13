Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle başlayan toplantı da Belediye Başkanı Memiş yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi. İlk olarak encümen ve çeşitli komisyonlara üye seçimi gerçekleştirildi. Daha sonra ise 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü.
Yapılan oylamalarda aşağıdaki meclis üyeleri ilgili görevlere seçildi:
Belediye Başkan Yardımcısı
Mustafa Akbaş
Meclis Başkan Vekilleri
1. Başkan Vekili: Cemil Polat
2. Başkan Vekili: Nesli Kocabey
Katip Üyeler
Osman Yolcu (Asil)
Gamze Karslıoğlu (Asil)
Murat Yıldırım (Yedek)
Murat Sezek (Yedek)
İmar Komisyonu Üyeleri
Serkan Köse
Murat Yıldırım
Bünyamin Beyazıt
Süreyya Türkmenli
İsmail Durmuş
Plan ve Bütçe Komisyonu
İsmail Burak Akkoyunlu
Gamze Karslıoğlu
Yakup Yazoğlu
Ayşegül Aydın
Murat Sezek
Encümen Üyeleri
Cemil Polat
Nesli Kocabey
Yakup Yazoğlu