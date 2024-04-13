Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle başlayan toplantı da Belediye Başkanı Memiş yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi. İlk olarak encümen ve çeşitli komisyonlara üye seçimi gerçekleştirildi. Daha sonra ise 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü.

Yapılan oylamalarda aşağıdaki meclis üyeleri ilgili görevlere seçildi:

Belediye Başkan Yardımcısı

Mustafa Akbaş

Meclis Başkan Vekilleri

1. Başkan Vekili: Cemil Polat

2. Başkan Vekili: Nesli Kocabey

Katip Üyeler

Osman Yolcu (Asil)

Gamze Karslıoğlu (Asil)

Murat Yıldırım (Yedek)

Murat Sezek (Yedek)

İmar Komisyonu Üyeleri

Serkan Köse

Murat Yıldırım

Bünyamin Beyazıt

Süreyya Türkmenli

İsmail Durmuş

Plan ve Bütçe Komisyonu

İsmail Burak Akkoyunlu

Gamze Karslıoğlu

Yakup Yazoğlu

Ayşegül Aydın

Murat Sezek

Encümen Üyeleri

Cemil Polat

Nesli Kocabey

Yakup Yazoğlu