Öğretmenlerin doyasıya eğlendiği programda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Öğretmenlik gerçekten müstesna bir meslek. Öğretmenler ise insana yön veren, onları yarınlara hazırlayan, çocuklarımızı emanet ettiğimiz özel kişiler. Çünkü yarınlarımızın gerçek varislerini yetiştiriyorlar. Çocuklarımız aileden aldıkları bilgilerden sonra okulda başlayan eğitimle yarınlarda ülkemizi yönetecek gençlerimiz olarak yetişiyorlar. Onun için sizleri yürekten tebrik ediyoruz. Bu vesile ile 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bayburtlu Sanatçı Mustafa Serkan Yalçın ve Milli İrade Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Eda Saytaş seslendirdikleri birbirinden güzel parçalarla öğretmenlere eğlence dolu bir gece yaşattılar. Programda Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Müdürü Hayri Kocabey de bir türkü seslendirdi.

Eğlence programında öğretmenlere ayrıca yapılan çekilişle Nostaljik Radyo, Dolma Kalem ve Türk Bayrağı Rozetinin yer aldığı çeşitli hediyeler verildi.

Gecenin sonunda Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, öğretmenler adına İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’e plaket takdiminde bulundu. Plaket takdiminin ardından konuşan Güney, bugünün mesleğe başlamasının otuzuncu yılı olduğunu belirterek, programın bugüne denk gelmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Öğretmenlerin geleceğimizi şekillendirecek nesillerin mimarı olduğunu ifade eden Güney, gecenin düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teşekkür etti.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Eşi Büşra Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Kadakal, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, belediye meclis üyeleri ve öğretmenler katıldı.