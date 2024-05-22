Bayburt’ta bir ilk olan uygulamayla özellikle buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli proteine hassasiyeti bulunan çölyak hastaları da ekmeklerini Bayburt Belediyesi Halk Ekmek büfelerinden temin edebilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Bugüne kadar vatandaşlarımız maalesef Bayburt’ta glutensiz ekmeğe ulaşmakta sorun yaşıyordu. Gluten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın bu ekmeğe ulaşmakta sorun yaşamalarından dolayı böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Artık gluten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız ekmeklerine Halk Ekmek Büfelerimizden ulaşabilirler. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.