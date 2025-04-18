Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal, Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü As Başkanı Zafer Saka ve Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü Antrenörü Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Tuncay Başaran öncülüğünde şampiyonaya katılan sporcular oldukça başarılı müsabakalar çıkararak çok sayıda madalya alıp Bayburt’un gururu oldular.





Müsabakalar sonucu dereceye giren sporcular ise şöyle:



Büyük Erkekler : 110 kg. da Tuncay Başaran Sol Kol 1. Sağ Kol 2. Yusuf Ziya Yıldızoğlu 75 kg. Sağ Kol 1. 100 kg. Cabir Çelik Sağ Kol 2. 100 kg. Ünal Türker Sağ Kol 3.



15 Yaş Altı Yıldızlar : 70 kg. Volkan Saka Sağ Kol 1. Sol Kol 2.



18 Yaş Altı Gençler : 75 Kg. İsmail Hakkı Saka Sol Kol 2.



23 Yaş Altı Gençler : Abdülkadir Mıcık 110+ Sol Kol 3.