Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan etkinlikleri, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) film söyleşi programıyla devam edecek. Sanatseverler “Masallar” filmini izledikten sonra Sinema Yazarı Ayşe Pay “Modern İran’ın Sosyokültürel Hafızası” söyleşisinde sanat yolculuğuna çıkacak. Program 19 Nisan Cumartesi günü OSM’de saat 19.00’da başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan kültür takvimi, dolu dolu etkinliklerle devam ediyor.

Bir film ve bir söyleşi

Bir film ve bir söyleşi programında, yönetmenliğini İran sinemasının usta isimlerinden RakhshanBanietemad’ın yaptığı Masallar (Ghesse-ha) filmi beyazperdede izleyiciyle buluşacak. Filmin ardından sinema yazarı Ayşe Pay ile “Modern İran’ın Sosyokültürel Hafızası” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.

“Tüm sanatseverleri davet ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “19 Nisan Cumartesi günü OSM’de saat 19.00’da gerçekleştireceğimiz film ve söyleşi programımıza tüm sanatseverleri davet ediyoruz” denildi.