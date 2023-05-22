Bayburt Alapelit Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunu Köy Derneğinde gerçekleştirdi.

Genel Kurul Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Bayburt Alapelit Köyü Derneği Olağan genel kurulunda Divan başkanlığına Rahman Can ,Divan Üyeliklerine Adem Can ve Asım Yıldız seçildiler.

Tek adayla gidilen seçimde Köksal Tosun genel kuruldan onay aldı ve Dernek Başkanlığına seçildi.

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Yeni Yönetim Şu isimlerden oluştu.

Başkan: Köksal Tosun

Fuat Cocı  

Muhsin Köse 

Selami Bal

Yasin Yerli

Bayram Can

Murat Türk 

Salih Can

Kadir Can 

Denetleme  Kurulu

Adem Can

Aydn Demir

Osman Köse