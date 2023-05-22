Bayburt Alapelit Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunu Köy Derneğinde gerçekleştirdi.
Genel Kurul Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Bayburt Alapelit Köyü Derneği Olağan genel kurulunda Divan başkanlığına Rahman Can ,Divan Üyeliklerine Adem Can ve Asım Yıldız seçildiler.
Tek adayla gidilen seçimde Köksal Tosun genel kuruldan onay aldı ve Dernek Başkanlığına seçildi.
Yeni Yönetim Şu isimlerden oluştu.
Başkan: Köksal Tosun
Fuat Cocı
Muhsin Köse
Selami Bal
Yasin Yerli
Bayram Can
Murat Türk
Salih Can
Kadir Can
Denetleme Kurulu
Adem Can
Aydn Demir
Osman Köse