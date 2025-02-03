Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program Bayburt Akran Akademi Müdürü Serhat Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başladı.

2006 yılında Bayburt Uzmanlar Özel Eğitim Merkezi olarak başlayan serüvenlerine Akran Akademi olarak devam ettiklerini söyleyen Kılıç, Akran Akademi’nin kurumsallaşmış yapısı ile Türkiye’nin dört bir tarafında ve yurtdışında hizmet verdiğini belirtti.

Akademinin özel eğitim alanında söz sahibi akademisyenlerle yoluna devam ettiğini ifade eden Kılıç, özel eğitimin gelişen dünyada sürekli gelişime ihtiyaç duyduğunu, bu anlamda Akran Akademi olarak kendilerini yenileyen ve çağa uyan bir yapıya sahip olduklarını söyledi.

Kılıç, Türkiye’de 245 noktaya Bayburt merkezli eğitimlerle ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sorunlarının konuşulduğu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Serhat Kılıç’ın moderatörlüğünde Bayburt Milletvekili Prof. Orhan Ateş, Bayburt Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve kolaylıklar üzerine konuşma yaptılar.

Milletvekili Orhan Ateş, ailelerin merak ettiği konulara açıklık getirdi ve TBMM tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in de katıldığı programda Akran Akademi’ye 2006 yılından bugüne hizmet eden ve destek veren isimlere plaket takdim edildi.