Bayburt AK Gençlik 2 yıldır yetim ve öksüz çocuklara Bayram harçlığı dağıtmaya devam ediyor.

Ramazan ayının son günlerinde Bayburt AK Gençlik Bayburt’ta 18 yaşından küçük ne kadar yetim ve öksüz varsa bayram gününe kadar tek tek ziyaret ederek isimlerine özel hazırlamış oldukları zarfları ulaştırıyorlar.

Konu hakkında bilgi veren Başkan Batuhan Tataroğlu şunları söyledi; “Göreve geldiğimiz günden beri kendimizi en çok sorumlu hissettiğimiz konu bu kardeşlerimizdir. Bizler Gençlik Kolları Yönetimimizle gerek kendi aramızda gerekse İl ve İlçe Yönetimindeki abilerimizin, başkanlarımızın katkılarıyla Bayburt’ta ne kadar yetim ve öksüz kardeşimiz varsa onları unutmamaya özen gösteriyoruz. Bayrama 2-3 gün kala bu kardeşlerimizi tek tek ziyaret ediyoruz ve isimlerine özel hazırlanmış zarflar içerisinde emanetlerini teslim ediyoruz. Amacımız bu kardeşlerimiz ile kurduğumuz gönül bağlarımızı geliştirmek, onlarla abi kardeş olabilmek. Her ziyaretimizde farklı anlam ve hikayeler ile karşılaşıyoruz. Onların yüzündeki tebessüme vesile olabilmek bizler için oldukça önemli bir enerji kaynağı oluşturuyor. Allah’ın izni ile gelenek haline getirdiğimiz bu çalışma sayesinde gönül köprülerimizi kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Onlar önce Allah’a sonra bize emanet.” dedi.