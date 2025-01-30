24-29 Ocak tarihleri arasında Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Salonu’nda gerçekleşen şampiyonanın ilk iki turu, 3'erli gruplar halinde oynandı. Gruplarını başarıyla geçen sporcular, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarına yükseldi. Nefes kesen maçların ardından İbrahim Atayeter ve Muharrem Kaymak finale adını yazdıran isimler oldu.



Final karşılaşmasında Muharrem Kaymak, rakibi İbrahim Atayeter’i 40-35’lik skorla geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Böylece 2025 yılı Üç Bant Bilardo Bayburt İl Şampiyonası 1. Etabı’nın şampiyonu Muharrem Kaymak oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Spor Hizmetleri Müdürü Seyfullah Dumlupınar ve Bilardo İl Temsilcisi Fatih Dündar tarafından takdim edildi.

Müdürlük bünyesinde Bayburt’a güzel bir bilardo tesisi kazandırdıklarını vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, son yıllarda gençler ve yıldızlar kategorisinde sürekli Türkiye şampiyonu çıkarmanın ve milli takıma üç bilardocu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, turnuvaya katılan sporculara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

2025 yılı Üç Bant Bilardo 1. Etap Bayburt İl Şampiyonası Sonuçları:

Birinci: Muharrem Kaymak

İkinci: İbrahim Atayeter

Üçüncülük: Ramazan Tüysüz – Mehmet Akif Görer

Yüksek Seri Ödülü: Mustafa Serkan Yalçın