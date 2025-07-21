Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milletlerarası Müzeler Konseyi Türkiye Milli Komitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Batı Dünyasında Lystra İmgesi” sergisi sanatseverlerle buluştu.KONYA (İGFA) - Sergi açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bir taraftan da önemini ortaya çıkarmak adına hem kazı çalışmalarının hem de Lystra’nın dünyadaki resimlerinden oluşan böyle bir serginin hazırlanması önemli ve kıymetli. Konya olarak tarihimize sahip çıkıyoruz ve bunun turizm alanında şehrimizin gelişmesine katkı sunmasını amaçlıyoruz” dedi. Konya Valisi İbrahim Akın, “Konya’mızda yankılanan Hz. Mevlana’nın çağrısı nasıl tüm insanlığı kucaklıyorsa sanat da tıpkı o çağrı gibi dili ve inancı aşan evrensel bir buluşma zemini sunmaktadır” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin (NEÜ) düzenlediği “Batı Dünyasında Lystra İmgesi” adlı sergi açıldı.

Tantavi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergi açılışında konuşan Lystra Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu kazı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Lystra’nın oldukça ünlü bir kent olduğunu kaydeden Doç. Dr. Demiroğlu, “100’e yakın Lystra’yı konu alan tablolar, sanat eserleri var. Bu sanat eserlerinde Avrupalı sanatçılar hayallerindeki Lystra’yı resmetmiş. Bugün bu ufak sergiyle aslında bu sanatçıların bakış açılarını, ne hayal ettiklerini göstermeyi ve tanıtmayı hedefledik” diye konuştu.

“ÖZELLİKLE LYSTRA’DAKİ KAZININ SESLERİ DÜNYANIN HER TARAFINDAN GELECEK”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Konya’ya gelen milyonlarca turist var. Burası Mevlana şehri. Yerel yönetimler olarak amacımız hem geçmişe ışık tutmak hem de Konya’ya gelen misafir sayısını artırmak. Özellikle Lystra’daki kazının sesleri dünyanın her tarafından gelecek. Zaten bildikleri bölgenin ortaya çıkarıldığını duyan bütün Hristiyan inancına sahip insanlar veya tarih meraklıları eminim ki koşarak turlar halinde buraya gelecek” dedi.

“TURİZM AÇISINDAN, DİNLER AÇISINDAN KONYA’MIZA BÜYÜK BİR ENERJİ SAĞLAYACAK”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya’nın barındırdığı tarihi eserler açısından ciddi bir ziyaretgah şehri olduğunu söyleyerek, “Eğer bu eseri ortaya çıkarır ve yine mücessem bir hale getirirsek Hıristiyanlık tarihi açısından da önemli ziyaret mekânlarından birisi olacak. Bu açıdan da çok önemli. Çünkü birçok yerde yapılan kazılarda bile bu kadar ismi İncil’de geçen, Hz. İsa’dan sonra Hıristiyanlığın en önemli figürü olan Pavlus’un ziyaret ettiği mekan başka yerde yok. Bu açıdan çok önemli. Konya’mıza büyük bir enerji sağlayacak; turizm açısından, dinler açısından. Bu işte emeği geçen başta İlker hocam, Meram Belediye Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, her problemimizde hamilik ve abilik yapan Sayın Valimize teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

“10 BİN YILDIR ŞEHİR HAYATINI SÜRDÜREBİLMİŞ ENDER YERLEŞİM YERLERİNDEN BİRİSİ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük’ten referansla Konya’nın yaklaşık 10 bin yıldır şehir hayatını sürdürebilmiş dünya üzerindeki ender yerleşim yerlerinden birisi olduğunu anımsattı.

Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “O gün başlayan yaşam, Anadolu’nun kalbinde bu şehri her dönemin en güzel hatırlarının olduğu, her dönemin en güzel zenginliklerinin yaşandığı bir şehir haline getirmiş. Çatalhöyük’te yapmış olduğumuz karşılama merkezi oradaki ziyaretçi sayısına çok büyük bir katkı sağladı. Darülmülk Projesi kapsamında özellikle dış sur içerisinde 13. yüzyılın Konya’sını ortaya çıkarmak adına çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Larende’de sur kalıntılarıyla ilgili çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz.”

“KONYA HRİSTİYANLIK DÖNEMİNE AİT ÇOK ÖNEMLİ ALANLARA DA SAHİP BİR ŞEHİR”

Konya’nın geçmişinin sadece bu iki dönemden ibaret olmadığını, özellikle Hristiyanlık dönemine ait çok önemli alanlara da sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Karatay Belediyemizle Savatra’da yine benzer bir kazı çalışması yürütüyoruz. Lystra’da da Meram Belediyemiz ve Necmettin Erbakan Üniversitemizle birlikte bu çalışma, ilk duyduğumuz andan itibaren bize heyecan veriyor. Çünkü dünyanın birçok müzesinde Lystra’yla ilgili çok önemli sanatçıların eserlerinin olması, buranın önemini bir kez daha öne çıkarıyor. Belki fiziki olarak çok büyük bir kazı alanı değil ama ağırlık olarak, bilinirlik olarak çok önemli bir kazı alanı. İki yıldır çıkan eserler de bize ümit veriyor. İnşallah kazı tamamlandığında çok önemli yapıların ortaya çıkacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KONYA’NIN TURİZM PASTASINDAN ALDIĞI PAYIN ARTTIĞINA HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLACAĞIZ”

Bir taraftan da önemini ortaya çıkarmak adına hem kazı çalışmalarının hem de Lystra’nın dünyadaki resimlerinden oluşan böyle bir serginin hazırlanmasının kıymetli olduğunu belirten Başkan Altay, “Konya olarak tarihimize sahip çıkıyoruz ve bunun turizm alanında şehrimizin gelişmesine katkı sunmasını amaçlıyoruz. Hz. Mevlana ve Selçuklu başkentine 3 milyondan fazla ziyaretçi geliyor. Bu ziyaretçilerin şehrimizde konaklamalı hale gelmeleri için geçmişten itibaren belediyelerimiz çok önemli yatırımlar yapıyor. İnşallah 2029’da hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde Konya’nın destinasyon sayısının çok arttığına, turizm pastasından aldığı payın arttığına ve Konya’nın ekonomisine çok ciddi bir katkı sağladığına hep birlikte şahit olacağız” cümlelerine yer verdi.

Konya’daki birlikte çalışma kültürüne dikkat çeken Başkan Altay, “Necmettin Erbakan Üniversitemiz, Meram Belediyemiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz, Sayın Valimizin himayesinde kamu kurumlarıyla bu süreci yürütüyoruz. İnşallah bu kazı döneminin de başarılı geçmesini temenni ediyorum. Tüm kazı ekibine teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

VALİ AKIN KONYA BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın da Konya’nın yüzyıllar boyunca farklı inançlara, kültürlere ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığına değinerek, “Konya’mızda yankılanan Hz. Mevlana’nın çağrısı nasıl tüm insanlığı kucaklıyorsa sanat da tıpkı o çağrı gibi dili ve inancı aşan evrensel bir buluşma zemini sunmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergimiz de işte bu ruhun bir yansımasıdır. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Konya Büyükşehir Belediyemize, Meram Belediyemize, Necmettin Erbakan Üniversitemize böylesi kıymetli bir sergiyi şehrimize kazandırdıkları için en kalbi şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

SERGİ 27 TEMMUZ’A KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

Ortaçağ ressamlarının, tuvale aktardıkları Lystra’yı konu alan tabloların görselleştirilmesi ve Lystra’da yürütülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan arkeolojik buluntulara ait fotoğrafların bulunduğu sergi, 27 Temmuz’a kadar Tantavi Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Meram ilçesine bağlı Hatunsaray Beldesi Gökyurt köyü sınırları içinde bulunan Lystra, ortaçağda Roma’nın önemli koloni kentlerinden biri oldu. Antik kent, Aziz Pavlus’un gelişiyle Hristiyanlık tarihinde de özel bir yere edindi.