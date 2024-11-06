Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), kentin dört bir yanında altyapı hizmetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda çeşitli ilçelerdeki su, kanalizasyon, baca temizliği ve içmesuyu havzalarındaki çalışmalar hızla ilerliyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de Susurluk ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde yaşanan su arızaları ekiplerin müdahalesiyle giderilerek mahalleye yeniden kesintisiz su akışı sağlandı.

Aynı şekilde, Savaştepe genelinde cadde ve sokaklardaki baca temizlikleri de plan doğrultusunda titizlikle devam ediyor.

Bigadiç ilçesindeki mezbahada, sayaç yerinin parsel sınırına uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışma sonucu eski sayaç yenilendi. Bu yenileme ile ölçüm ve endeks okuma işlemleri daha düzenli hale getirildi. Ayrıca, Savaştepe Fatih Mahallesi’nde başlatılan 30 metre uzunluğundaki kanalizasyon uzatma hattı inşası da hızla ilerliyor.

İÇMESUYU HAVZASINDA İKAZ LEVHALARININ YENİLENİYOR

BASKİ, çevre güvenliği kapsamında da önemli adımlar attı. Susurluk Çataldağ ve Söve göletlerindeki içmesuyu havzasında ikaz levhalarının yenilenmesi ve yeni levhaların eklenmesiyle bölgenin güvenliği arttırıldı. Gönen ilçesi Hacıvelioba Mahallesi’nde ise depo temizlik çalışması tamamlandı.

Balya ilçesine bağlı Semizköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ise 1250 metre uzunluğunda ve 75 mm çapında cazibeli su hattı döşenerek keson kuyudan mahalleye su akışı sağlandı. Bu çalışma ile bölgedeki su ihtiyacı karşılanırken mahalle sakinleri daha sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kavuştu.

BASKİ ekipleri, Balıkesir’in dört bir yanındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor ve vatandaşların daha sağlıklı, güvenilir bir altyapı sistemine kavuşması için var gücüyle çalışıyor.