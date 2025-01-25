Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı iş birliğiyle; Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri üyeleri 10-14 yaş grupları arasındaki çocuklar için Birinci Meclis, İkinci Meclis ve Ankara Kalesi noktalarını içeren gezi programı düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı iş birliğiyle; yarıyıl tatiline giren öğrenciler için “Ankara Kent Gezisi” programı düzenleniyor.

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Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri üyelerine özel 10-14 yaş grupları arasındaki öğrenciler Birinci Meclis, İkinci Meclis ve Ankara Kalesi’ni gezerek yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirecek.

1 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDECEK

1 Şubat Cumartesi gününe kadar her gün iki grup şeklinde düzenlenecek olan gezi programının kayıtları birimlerde yüz yüze gerçekleştirilirken detaylı bilgi ve birimlerin iletişim bilgilerine  “www.ankara.bel.tr” adresinden ulaşılabiliyor.