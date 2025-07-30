Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ulus Hali’nde Başkent Market’in mini şubesini açtı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), piyasaya göre en uygun, sağlıklı ve kaliteli ürünlerin bulunduğu Başkent Marketlerle hem üreticiye hem de tüketiciye kazandırmaya devam ediyor.

Halk Ekmek Fabrikası, Ankara’nın merkez noktalarından biri olan tarihi Ulus Hali’nde Başkent Market zincirine bir yenisini daha ekleyerek Başkentlilerin hizmetine sundu.

Başkent Market’in açılan 8. şubesinde vatandaşlara Ankara’nın çevre ilçelerinde faaliyet yürüten tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ürettiği; ciğer, paça, işkembe, kuzu kelle gibi sakatat, beyaz et, süt ve süt ürünleri, makarna, baharat, salça, çay, yumurta ürünlerinin satışı yapılacak.

ABB, kooperatiflere verilen desteği de artırarak üreticiyi daha çok üretmeye teşvik ediyor. Artan destekle birlikte; üreticinin kırsaldan kente göçünü engellemek, yerinde istihdam yaratma hedeflenirken, küçük aile işletmelerinin ve çiftçilerin de örgütlü üretime geçmesi noktasında kooperatifleşmelerini teşvik ediyor. Türkiye’nin en büyük belediye market zinciri olma özelliğini taşıyan Başkent Marketler, Avrupa Birliği’nin “kısa tedarik zinciri” politikası örnek alınarak ürünler üreticiden tüketiciye “aracısız” şekilde ulaştırıyor.

YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK TAM GAZ

Halk Ekmek Fabrikası 2019-2025 yılları arasında 34’ü Ankara 48’i de Ankara dışından olmak üzere toplam 82 kooperatiften 983 milyon TL’lik yöresel ürün satın alarak üreticilere büyük ekonomik destek sağladı. 82 üretici kooperatifinin 28’ini kadınların kurucusu olduğu kooperatifler oluşturdu. Başkent Marketler ve büfelerinde üretici kooperatiflerinin 1000’i aşkın yöresel ürünü vatandaşlarla buluşturuluyor.