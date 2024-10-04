Başkan Er, “Bu günlerin temel özelliği toplumdaki hayvan haklarına karşı bilinci artırmak ve bu bilinci toplumun bütün kademelerine ulaştırmaktır” dedi.

BURSA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, artan nüfus ve ekolojik sistem değişikliği nedeniyle var oldukları Dünya da yaşam alanları daralan hayvanların daha iyi şartlarda yaşayabilmelerine dikkat çekmek için kutlanan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanını ziyaret etti.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “ 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, bizlere sadece hayvan haklarını değil, aynı zamanda tüm yaratılanlara karşı olan sorumluluğumuzu hatırlatan anlamlı bir gündür.

Bizler, “Yeryüzünde yürüyen ve uçan her hayvan, sizin gibi bir topluluktur.” “Merhamet edene merhamet olunur, siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin” anlayışıyla yoğrulmuş bir medeniyetin mensuplarıyız. Kanadı kırık kuşlar için yapılan kuş evleri, göçmen leyleklerin dinlenmesi için inşa edilen leylek yuvaları ve sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak üzere kurulan vakıflar bu anlayışın somut örnekleridir. Hatta hayvanların beslenebilmesi için meralar oluşturulmuş, bu hassasiyetin en güzel yansımalarıdır. Bu kadim medeniyetin mensupları olarak sadece geçmişin mirasıyla yetinmek yerine, bu bilinci günümüze ve geleceğe taşımakla mükellefiz” dedi.

BU ANLAMLI GÜNDE HAYVAN HASTANEMİZİ HİZMETE ALIYORUZ

Başkan Er konuşmasının devamında, “Geçmişten gelen bu sorumluluk bilinciyle, Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanımızda oluşturduğumuz Hayvan Hastanemizi bu anlamlı günde hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Alanında uzman veterinerlerimiz ve personelimizle, hayvanlarımızı en sağlıklı koşullarda korumak ve tedavi etmek için modern bir hastane kurduk. Muayene odalarından ameliyathanelere, yoğun bakım ünitelerinden laboratuvarlara kadar son teknoloji cihazlarla donatılmış bu hastane, hayvanların en iyi şekilde tedavi edilmesini sağlayacak.

Hayvan Hastanemiz sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmayacak, aynı zamanda sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz. “Aşıla, kısırlaştır, işaretle, kaydet, sahiplendir, izle ve denetle” ilkeleri doğrultusunda hareket ederek, sokak hayvanlarının hem sağlığını hem de refahını güvence altına alacağız. Bu süreçte emeği geçen tüm veterinerlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve hayvanseverlerimize teşekkür ediyorum.

Bu vesile ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün, hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmasını ve daha yaşanabilir bir dünya için hepimize ilham kaynağı olmasını diliyorum. Unutmayalım ki, hayvanlara merhamet göstermek, onların yaşam hakkına saygı duymak, aynı zamanda insanlığımızın bir göstergesidir. Hayvanlara gösterdiğimiz merhamet ve sevgi, dünyayı daha yaşanabilir kılacak en önemli değerlerden biridir” dedi.