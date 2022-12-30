4.5 yıl önce göreve geldiğinde kooperatifin 600 üyesinin olduğunu söyleyen Başkan Yöney, kooperatifin kapısını çalan tüm esnafa kucak açtıklarını belirterek, 2022 yılı sonu itibariyle üye sayısını 1200’ün üzerine taşıdıklarını söyledi.

Ortaklara kullandırılan kredi miktarlarına da değinen Halil İbrahim Yöney, “Göreve geldiğimizde ortaklarımıza kullandırılan kredi miktarı toplamda 31 Milyondu. Bu rakam 2022 yılı sonu itibariyle 133 Milyon oldu. Yani toplam plasmanın 4 katını aşan bir rakama ulaştık. Bu sürede 600’ü aşkın yeni üyemizin taleplerini karşıladık” dedi.

Göreve geldiğinde her esnafa eşit davranacağının sözünü verdiğini söyleyen Halil İbrahim Yöney, “Kooperatifimize gelen tüm esnafımıza yardımcı olduk. Bunun en güzel göstergesi 4.5 yılda üye sayımızı iki katına çıkardık. Şunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Hiçbir esnafımızın icra işlemleri yoluyla mağduriyetine sebep olmadık” şeklinde konuştu.

Kooperatifin görevinin sadece kredi vermek olmadığını belirten Halil İbrahim Yöney, “İş yeri zarar gören, maddi sıkıntıya giren ve benzeri nedenlerle zor durumda olan esnaflarımıza imkânlarımız ölçüsünde destek olduk” dedi.

16 Ocak’ta kongreye gidiyoruz

Başkan Yöney, normal şartlarda seçimin 2024 yılında yapılacağını fakat kooperatif kanununda yapılan değişiklik ile ülke genelinde alınan karara göre kongrelerin 2023 yılı ocak ayına çekildiğini söyledi. Yöney, Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimlerinin 16 Ocak 2023 tarihinde saat 9.30’da Grand Manolya Düğün salonunda yapılacağını belirterek, “Bayburt esnafına kattığımız kazanımların sürmesi dolayısıyla kongrede yeniden adayım. Şahsım ve yönetimim olarak esnafımızın yanında olduğumuzu beyan ediyor, tüm esnafımızı kongremize davet ediyorum. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.