Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KKTC Cumhurbaşkanları Ersin Tatar ve Derviş Eroğlu’na ‘Kayseri Girne Hattı’ kitabı takdim etti.KAYSERİ (İGFA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Başkan Yalçın, burada önce KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Kayserili Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti ve Talas Belediyesi kültür yayınları arasında çıkan ‘Kayseri Girne Hattı’ kitabını takdim etti.

1974 yılındaki Kıbrıs Barış Herakatına Kayseri’den katılan gazilerin anılarını içeren Ahmet Sıvacı imzalı kitabı 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’na hediye eden Başkan Yalçın, ardından da KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’e ziyarette bulundu ve kitabı teslim etti.

ERSİN TATAR’A MAKAM ZİYARETİ

Başkan Yalçın’ın KKTC’de son resmi teması ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Burada da Cumhurbaşkanı Tatar’a ‘Kayseri Girne Hattı’ kitabını takdim eden Başkan Yalçın, Kıbrıs Barış Harekatında önemli görevler üstlenen Talas’ta konuşlu Zincidere Komando Tugayı ve kitabın yazılış hikayesi hakkında bilgiler aktardı.