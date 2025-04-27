Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaz sezonu öncesi Kaleiçi esnafını ziyaret ederek başarılı bir sezon geçirmelerini diledi.ANTALYA (İGFA) - Başkan Uysal, sezon önü Antalya’nın tarihi ve kültürel dokusuyla turizm merkezi olan Kaleiçi esnafıyla bir araya geldi.

Esnafın talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Uysal ayrıca turizm konusunda da esnafla fikir alışverişinde bulundu. Uluslararası düzenlenen festivaller ve kültür turizmini destekleyen Şehri Keşfet tur paketlerinin de raflara konulduğunu esnafla paylaşan Başkan Uysal, belediye destekli yaptıkları çalışmalarla hem Antalya turizmi ve ekonomisine katkıda bulunmayı hem de küçük esnafı kalkındırmayı amaçladıklarını söyledi. “Esnaf ekonominin lokomotifidir” diyen Başkan Uysal yeni sezon için tüm Kaleiçi esnafına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.