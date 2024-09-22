Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle tramvaya binerek yolculuk yaptı. Tramvayda vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Ünlüce, Eskişehirlilere çağrıda bulunarak, hafta kapsamında yürüyerek, bisiklet veya toplu taşıma kullanarak ulaşım sağlanması gerektiğini söyledi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ile tramvayla yolculuk yaptı.

Büyükşehir Belediyesi önünden tramvaya binen Başkan Ünlüce, tramvayda vatandaşlarla da sohbet etti. Daha sonra tramvaydan inen Başkan Ünlüce, İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde gezerek vatandaşlarla selamlaştı.

Hareketli yaşamın önemine değinen Başkan Ünlüce, Pazar günü Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi paydaşlığında “Bugün Yollar Senin” sloganıyla arabasız bir gün için bisiklet turu yapılacağını hatırlattı. Başkan Ünlüce, Eskişehirlileri etkinliğe davet ederek, “Pazar günü arabayla çıkmayalım.” çağrısında bulundu.