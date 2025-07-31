İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyükşehir tarafından bu yıl da desteklenmeye devam edilen Eski Smyrna Bayraklı Höyüğü Örenyeri’ndeki kazı çalışmalarını yerinde inceledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 bin 500 yıllık tarihe sahip İzmir’in tarihinin gün yüzüne çıkması için desteklerine devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl da hem maddi hem de teknik destek verilen Eski Smyrna Bayraklı Höyüğü Örenyeri’ndeki kazı çalışmalarını inceledi. Başkan Dr. Cemil Tugay’a Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Smyrna Bayraklı Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Hasibe Velibeyoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

BİNLERCE YILLIK TARİHİ BİRİKİM

Binlerce yıllık medeniyetlerinin izlerini taşıyan örenyerini gezerek Prof. Dr. Cumhur Tanrıver’den bilgi alan Başkan Tugay, kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kazı ekibiyle sohbet eden Başkan Tugay, örenyerinin şartlarının geliştirilerek tarihi birikimin gün yüzüne çıkarılması için fikir alışverişinde bulundu. Başkan Tugay, sahadaki turun ardından Prof. Dr. Cumhur Tanrıver eşliğinde alandan çıkarılan tarihi eserleri inceleyerek bilgi aldı.