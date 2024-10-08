Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, yaklaşık bir ay önce eğitim öğretim hayatına yeni başlayan ilçe genelindeki 715 1.sınıf öğrencesine rengarenk kırtasiye seti hediye etti.EDİRNE (İGFA) - Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, 4 Ekim Cuma günü ilçe genelindeki ilkokulları ziyaret etti. Başkan Taşyasan’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Saray Belediye Meclis Üyesi Özlem Dönmez, Kurtdere Muhtarı Salih Ergin, Çukuryurt Muhtarı Ersun Tuncel, Yeniköy Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sabri Karadağ, Safaalan Muhtarı Semih Karaca, Pazarcık Muhtarı Sinan Gülcü, Yeni Mahalle Muhtarı Mustafa Gündüz, Küçükyoncalı Muhtarı İrfan Gündüz, Güngörmez Muhtarı Saim Hacet ve Ayaspaşa Muhtarı Bülent Aydıntürk de hazır bulundu. Başkan Taşyasan’ın ilk durağı Kurtdere İlköğretim Okulu oldu.

Sırasıyla Çukuryurt Türk Ytong İlkokulu, Büyükyoncalı Yeni Mahalle İlkokulu, Büyükyoncalı İlkokulu, Büyükyoncalı 1 Kasım İlkokulu, 75. Yıl İlkokulu, Safaalan 75. Yıl Mehmet Uygun İlkokulu, Mehmet Uygun İlkokulu, Cengiz Topel İlkokulu, Küçükyoncalı İlkokulu, Güngörmez İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu’nda 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Abdül Taşyasan minik öğrencilerle yakından ilgilendi ve sohbet etti.

BAŞKAN TAŞYASAN: “BAŞARILI BİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİLİYORUM” Her zaman eğitime desteklerinin devam edeceğini belirten Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, “Heyecanla okula adım atan 715 birinci sınıf öğrencimize rengarenk kırtasiye setlerini hediye ettik. Onların heyecanı, bizim mutluluğumuz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Yeni eğitim öğretim dönemi hayırlı olsun” dedi.