Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe ziyaretleri kapsamında Doğanyol İlçesi’ni ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Doğanyol İlçe ziyareti sırasında muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Elazığ – Sivrice depreminde büyük bir yıkıma uğrayan Doğanyol’umuzda devletimiz gerekli çalışmaları çok hızlı bir şekilde yaptı. Doğanyol da yapılan çalışmaları örnek olarak gösteriyoruz” dedi.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanyol İlçe gezisi programına ilk olarak Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay’ı makamında ziyaret ederek başladı. Doğanyol Belediye ziyaretinin akabinde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Er daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Suat Öz ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Kurt’u ziyaret ederek bir süre görüştü.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BAY, TOPLANTIMIZIN VERİMLİ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i misafir etmekten büyük onur duyduğunu ifade eden Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, muhtarlarla yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, “Muhtarlarımızla ve meclis üyelerimiz ile yapacağımız istişare toplantısında güzel hizmetlerin devamı için gerekli çalışmaların yapılacağı ve mahalle bazlı sorunlarında tespit edilerek kısa sürede çözüm bulacağına inanıyorum. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyor toplantımızın verimli olmasını temenni ediyorum” dedi.

DOĞANYOL’U ÖRNEK GÖSTERİYORUZ

2020 yılında Elazığ-Sivrice merkezli depremde Doğanyol İlçesinin çok fazla etkilendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Er yaptığı konuşmada, “2023 yılında bir deprem yaşadık. Doğanyol’umuz ise 2020 yılında yaşanan merkez üssü Elazığ- Sivrice olan depremde fazlasıyla etkilenmişti. Şimdi Doğanyol’umuza baktığımızda gerçekten devletin elinin değdiği belli oluyor. O nedenle Doğanyol’u her zaman örnek gösteriyorum. Malatya merkezde de devletimiz varını yoğunu ortaya koymuş, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Şu anda da Malatya’mız bir süreçten geçiyor. Nasıl ki Doğanyol’umuz depremden sonra ayağa kalktıysa Malatya’mız da Allah’ın izniyle ayağa kalkacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Yaşanan bazı ekonomik sıkıntılardan dolayı uygulanan bazı tasarruf tedbirleri var ama depremle alakalı hiçbir kısıtlama yok. Devletimiz bütün kaynaklarıyla Malatya’mızın yanındadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un Malatya’ya gelişi ile deprem çalışmaları hız kazandı. Malatya’mızın altyapısının yenilenmesi için iki ay içerisinde 4.5 milyara yakın hibe aldık.

Ben her zaman şu ifadeyi kullanıyorum ‘Malatyalı hemşehrilerim bizlere yardımcı olurlarsa biz Malatya’mızı en kısa sürede ayağa kaldırırız’. Çünkü devletimizin ve TOKİ’nin gücünü biliyorum.

Rezerv alanları ile alakalı olarak ihalelerin birçoğu yapıldı. Bundan sonraki süreçte de inşaatlarımızın yükseldiğini göreceksiniz. Şehrimizin merkezinde bitmek üzere olan binalarımız var. Aynı zamanda çarşımızın birçok noktasında da binalarımız yükselmeye başladı. Hep birlikte şehrimizin değişimini göreceğiz, bu hususta hiçbir endişeniz olmasın” dedi.

KIRSALDAKİ SORUNLARIN FARKINDAYIZ

Kırsaldaki sorunların farkında olduklarını belirten Başkan Er konuşmasının devamında, “Kırsala geldiğimizde ise değerli hemşerilerimin beklentilerinin neler olduğunu biliyorum. Bu beklentileri çözmek adına mesai arkadaşlarımız organize olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle kırsal kesimlerde yapılaşmada büyük bir artış oldu. Bu artışla birlikte MASKİ Genel Müdürlüğümüzün iş yükü de bir hayli arttı. Altyapı ve üstyapı noktalarındaki sıkıntıların çözümü noktasında programlarımızı, planlamalarımızı yapıyoruz. Sizlerin sabrı bizlerin de aşırı gayreti ile bu işlerin üstesinden geleceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanyol Mahalle Muhtarlarından mahalleleri ile ilgili istek ve talepleri dinledi. Dile getirilen istek ve taleplerin öncelik sırasına alınarak çözümü için ekiplerin hızlı bir şekilde çözme gayret ve çabası içerisinde olacağını belirtti.

Siyasi Parti İlçe Teşkilatlarına ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantısının akabinde AK Parti Doğanyol İlçe Başkanı Suat Öz ve MHP Doğanyol İlçe Başkanı Mehmet Kurt’u ziyaret etti. Başkan Er siyasi parti ilçe başkanlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.