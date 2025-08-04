Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, YKS sınavı sonrası başlayan üniversite tercih sürecinde öğrencilere seslenerek Gaziantep’in öğrenci dostu şehir kimliğiyle sunduğu imkanları anlattı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’in dört üniversiteye ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Şahin, “Gaziantep'i tercih ettiğiniz zaman uluslararası alanda vizyona sahip olan eğitim kapasitemizi kullanacaksınız hem de Gaziantep'te yaşamak demek, 22 müzesi, 5 antik kentiyle bir kültür şehrinde yaşamak anlamına geliyor” dedi.

Şahin, sosyal yaşam açısından da önemli imkanlar sunulduğunu belirterek “Gaziantep'te okumak demek, bütün sosyal tesislerden istifade etmek demek. Bugün GASMEK’lerimizdeki yabancı dil kurslarından meslek kurslarına kadar her alanda kurslarımızın olduğu, 42 tane tesisimizin olduğu sosyal alanda bu varlığı hissettiğiniz bir öğrenci dostu şehir demek. Burada bilim şehrinde yaşamak demek. Yaptığımız çalışmalarda Türkiye'nin en güzel bilim merkezini açtık” ifadelerini kullandı.

SOSYAL DESTEKLER GELİŞTİRİLEREK SÜRÜYOR

Şahin, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla ulaşım, barınma ve altyapı hizmetlerinde yeni adımlar attıklarını belirtti. “Daha önce 22 biniş desteği verdiğimiz sistemde abonelik sistemine geçiyoruz. Bunu sizlerle yeniden paylaşacağız. Ayrıca başkanım ben yurtta kalmak istiyorum diyorsanız yeterince yurdumuz var. Hem devlet yurdumuz hem özel yurdumuz var. Ben evde kalmak istiyorum diyorsanız öğrenci evlerimizde özellikle su başta olmak üzere sizin öğrenci bütçesine uygun gerekli destekleri vereceğiz, gerekli indirimleri yapacağız ve sizin huzurlu, mutlu bir şekilde Öğrenci Dostu Gaziantep'te eğitiminizi tamamlamanız için her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“BU ŞEHRİN YAŞAM KALİTESİNİ ÖĞRENCİLERDEN DİNLEYİN”

Gaziantep’in farklı şehirlerden gelen öğrencilerle kültürel bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, “Siz ebeveynlere, geleceğimiz olan sevgili evlatlarımızın tercihinde bizi mutlaka değerlendirmelerini, bizi tercih etmelerini çok arzu ediyoruz. Çünkü seksen bir ilden buraya gelen öğrencilerimiz var. Onlardan bu şehrin yaşam kalitesini öğrenebilirsiniz. Bu şehrin nasıl festivaller şehri, bu şehrin nasıl kültür şehri, nasıl spor ve sanat şehri olduğunu öğrenebilirsiniz. Hem eğitiminize devam edeceksiniz hem büyük şehirde yaşamış olmanın fırsatlarını değerlendireceksiniz” dedi.

“GAZİANTEP’İ BİR BAŞKAN OLARAK DEĞİL, BİR EBEVEYN OLARAK ÖNERİYORUM”

Öğrencilere hitabında hem bir belediye başkanı hem de bir anne gözüyle seslenen Şahin, “Ben dört yıl bilimde, eğitimde kendimi yetiştireceğim ama aynı zamanda kültürde, sosyal, spor alanında da sanat alanında da kendimi bir büyük şehirde yetiştirmek istiyorum dediğinizde işte tam da Öğrenci Dostu Gaziantep için burayı tercih etmenizi bir başkan olarak bir ebeveyn olarak bakarak söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı: “O yüzden bugün tercih var. Bugün bu tercihi yaparken neden Gaziantep'te olmanız gerektiğini bir başkan gözüyle size anlatmak istedim. Rabbim güzel kararlar verdirsin. Rabbim güzel tercihler ve güzel sonuçlar nasip etsin. Her şey gönüllüce olsun. Bekliyoruz.”