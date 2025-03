Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrasında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bu vatan için göğsünü siper eden şehitlerimize ve gazilerimize her zaman büyük şükran duyuyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler için Gold Majesty Otel’de iftar yemeği düzenledi. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Milli Eğitim ve Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e vekaleten Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Yücel Akbulut, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Faruk Baykal, Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlarından Albay Semra Yiğit, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erdal Aktaş, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Bursa Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer İlçe Müftü Vekili Kenan Aktaş, siyasi parti temsilcileri ile şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

İftardan önce Başkan Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir masaları gezerek, konuklarla sohbet etti. Duaların okunmasının ardından, ezan ile birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, böyle bir programda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Şadi Özdemir, bu vatan için göğsünü siper eden şehitlerimize ve gazilerimize her zaman büyük şükran duyduklarını ifade etti. Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Anafartalar’da, Kıbrıs’ta ve 35 yıldır yaşanan terör olaylarında mücadele edenleri andıklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, “Biz burada onları anıyoruz, böyle günlerde hatırlıyoruz. Fakat sonra aileler, kendi başlarına kalıyor. Kendi acılarını kendi içlerinde yaşıyor. Çocuklarımız, bebeklerimiz, anneler, babalar, eşler yalnız kalıyorlar. O yüzden her fırsatta her durumda onlarla dayanışma içinde olmalıyız. Onlara dokunmalıyız. Kendilerine, ailelerine, çocuklarına yardımcı olmalıyız” diye konuştu.

Katılımcılara teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, gecenin düzenlenmesine destek veren, Gold Majesty Oteli sahibi Şeref Güler’e de teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına programa katılan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Yücel Akbulut ise şehit yakınları ve gazileri işaret ederek, onların bu vatanın en değerli emanetleri, fedakârlık timsali olduklarını söyledi. Bu kutsal emanetlere sahip çıkmak, onların uğruna can verdiği değerleri yaşatmanın en büyük sorumluluklarımız arasında yer aldığını belirten Akbulut, “Vatan uğruna verilen büyük fedakârlıkları asla unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, birlik ve beraberlik duygularını paylaşarak, bu organizasyonun gerçekleşmesinde, başta Başkan Şadi Özdemir olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ettiler.