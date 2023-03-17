Çanakkale, Anadolu’daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur. Aziz milletimiz, Çanakkale’de vatan sevgisi ve dini mübininden aldığı kuvvetle devrin süper güçlerine unutulmaz bir ders vermiştir.

Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu’yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak şundan şüphemiz yoktur ki, mukaddes değerleri için giriştiği her mücadelede en zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, her zaman birliğini, beraberliğini, dirliğini, vatanını muhafaza etmek için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır.

Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin 108. yıl dönümünü ve şehitler günümüzü tebrik ediyor, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatan topraklarını bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimize yüce rabbimizden rahmet diliyorum."