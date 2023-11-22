Başkan Pekmezci kentte yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında Bahçeli’ye bilgi verdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, “Tarih ve kültür şehri Bayburt’umuza hizmet etmeye devam etmek üzere aday adaylığı başvurumuzu gerçekleştirmek için geldiğimiz Ankara’da liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye ziyarette bulunduk.

Yoğun gündeminin arasında bizlere vakit ayıran, Sayın Genel Başkanımıza yaptığımız çalışmalar ve göreve devam etmemiz halinde yapacağımız hizmetler hakkında bilgi verdik.

Sayın liderimizin gönlünde tarih ve kültür şehri Bayburt’umuzun farklı bir yeri olduğunu biliyoruz. Kendilerine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum.

Hemşerilerimize hizmete devam etmek adına gerçekleştirdiğimiz adaylık müracaatımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, dua ve desteklerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ziyarette Bayburt’u yakınan takıp ettiğini belirterek, "Belediye Başkanımız ile Bayburt’u konuştuk.

Belediyemiz Bayburt’ta planlanan her projeyi hayata geçirmiş bu hizmetlere yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar bizleri mutlu ediyor. Başkanımız aday adaylığı başvurusunu yaptığını bizlere iletti. Kendisine ve Bayburt’umuza hayırlı olsun diyoruz. Çok sevdiğimiz Dede Korkut şehri Bayburt’umuza selam olsun” diye konuştu.

Bakır ve Şentürk de yeniden aday Öte yandan Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır da MHP Genel Merkezi'nde yeniden aday adaylık başvurusunda bulundular.

