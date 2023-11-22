Ebubekir Bulunmaz adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada Bayburt’a ve Bayburtluya hizmet için Bu şehrin sorunlarını gören, bilen ve bu sorunların çözümü için kafa yoran, fikir geliştiren, farklı düşünen, ortak akla değer veren, katılımcı yönetim anlayışını benimseyen bir kardeşinizim dedi.

Ebubekir Bulunmaz kimdir?

1995 yılında Bayburt’ta doğdum. İlk orta ve lise öğrenimini Bayburt’ta tamamladım. Avrasya Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldum.

Lisans öğreniminin ardından Bayburt’ta mimari proje ofisimi açtım. Şehir planlama ve kentsel tasarım alanlarında çeşitli projeler geliştirdim. Ekb uzmanıyım.

Bir Özel Öğretim Kurumunda Kurucu Temsilciliği ve yöneticilik yapmaktayım.

Bir sivil toplum kuruluşunda başkanlık görevi yürütmekteyim.

Esnaf, Eğitimci ve siyasi geleneğe sahip olan ailenin bir ferdiyim. Babam, Bayburt Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu üyesidir.

Bu şehrin sorunlarını gören, bilen ve bu sorunların çözümü için kafa yoran, fikir geliştiren, farklı düşünen, ortak akla değer veren, katılımcı yönetim anlayışını benimseyen bir kardeşinizim.

2024 yerel seçimleri için Ak Partiden Belediye Başkan Aday Adayıyım.

Seçimlerimizin Ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla.

Ebubekir Bulunmaz

Mimar