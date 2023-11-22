Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu, Sağlık Yönetimi Öğrenci Topluluğu, Sağlık Olsun Öğrenci Topluluğu ve Yeşilay Bayburt Şubesi ortaklığında Gökhan Budak Konferans Salonunda gerçekleşen Bağımlılık konferansı kapsamında, Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu “Otonom Sinir Sistemi ve Nikotin İlişkisi” başlıklı sunumunu yaparken, Hertfordshire Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mohammed Shoaib ise “Nikotin Bağımlılığı ve Tedavisi” başlıklı sunumunu yaptı. Sigara bağımlılığının halk sağlığı ve sürdürülebilir sağlıklı nesiller için önemli bir tehdit olduğuna dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan konferansta, sigaranın sinir sistemindeki olumsuz etkilerinden bahsedilerek bağımlılığın gerekçeleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duruldu.





Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, konferans konuşmasında otonom (özerk) sinir sisteminde ciddi yanıltıcı uyaran etkisi gösteren sigaranın, telafisi zor hasarlar bırakmanın yanı sıra genetik kodlara işleyen bazı patolojik etkenlere de sahip olduğunu belirterek, nikotinin güçlü bir alkaloid olarak sinir sisteminde bozunumsal uyaran etkisi meydana getirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Shoaib ise, nikotin bağımlılığının gelişim ve yerleşme süreçlerini özetleyerek mevcut dejenerasyonun onarılması için yapılması gerekenleri anlattı.



Konferans sonunda, davetli konuşmacılar Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ve Prof. Dr. Shoaib’e Rektör Türkmen tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi. Konferansa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal ve Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, eski İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.