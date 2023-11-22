Bâbertî Külliyesindeki bocce sahalarında bir hafta boyunca devam eden kursa Samsun, Bingöl, Kırıkkale ve Adıyaman’dan katılan kursiyerler, antrenörlük belgesi almak için çeşitli eğitimlerden geçtiler ve son olarak yazılı sınava girdiler. Eğitimde ve sınavda başarılı olan kursiyerlerin 3. Kademe Kıdemli Antrenör Belgesi almaya hak kazandığı kurs süreci sonunda, eğitimcilerle birlikte Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i ziyaret eden kursiyerler, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in gönderdiği plaketi takdim ettiler. Aynı zamanda Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığı ile Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığı görevlerinde bulunan Rektör Türkmen, makamında konuk ettiği kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik etti.





Rektör Türkmen, Boccenin Türkiye’de her geçen yıl daha büyük bir gelişim seyri yakaladığına dikkat çekerek, “Popüler sporlara göre ülkemizde görece geç yaygınlaşan Bocce, son dönemlerdeki spor yönetimi stratejilerimiz, altyapı yatırımlarımız, ulusal ve uluslararası kapsamlı yaygınlaştırma projelerimiz ve sporcu yetiştirme sistemimizdeki güçlenme vesilesiyle en başarılı olduğumuz spor disiplinlerinden biri haline geldi.

7’den 70’e her yaşta oynanabilen bir spor olan Bocce’nin ülkemiz çağında yaygınlaşması memnuniyet verici bir gelişme olurken, artan organizasyon ve sporcu talebine yanıt verebilmek için profesyonel antrenörlerin yetişmesi de önemli bir yönetsel aşamayı teşkil ediyor. Federasyonumuz çatısında periyodik hale getirdiğimiz antrenörlük ve hakemlik kursları, Bocce’nin ülkemizdeki kurumsallaşması açısından öncelikli spor yönetimi politikalarımız arasında yer alıyor. Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı kurs sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz, Anadolu’nun farklı yerlerinde Bocce’nin kurumsallaşması ve yeni başarıların inşa edilmesi için Federasyonumuz ile koordineli hareket edecekler. Ülkemize ve Bocce camiasına hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.