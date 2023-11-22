Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur AK Parti Bayburt Belediye Başkanlığı için AK Partiden Aday adayı oldu.

Polattimur’un açıklaması şöyle:

Sevgili Kardeşlerim,

Değerli Bayburtlu Hemşerilerim;

Uzun yıllar Bayburt’a hizmet eden Bayburt aşığı bir kardeşiniz olarak, Bayburt Belediye Başkanlığına AK Partiden Aday Adaylık başvurumu yaptım.

Bayburt’umuzda hizmet bayrağını devralmak ve çok daha ileriye taşımak için çıktığım bu yolda dua ve desteklerinizi istirham ederim.

Bayburt Arpalı Belediye Başkanı olarak hayata geçirdiğimiz hizmetleri daha da geliştirerek bütün Bayburt’a yayma vaktidir. Türkiye Yüzyılı Vizyonuna uygun olarak Bayburt’umuza en iyi şekilde hizmet etmeye ve ilimiz genelinde yeni açılımlar yapmaya hazır olduğumu bilmenizi isterim.

Bayburt, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en çok destek veren, fedakârlık, kadirşinaslık, maneviyat ve vatanseverlik gibi birçok vasfıyla öne çıkan kadim bir ilimizdir.

Bu payeyi ve hizmetlerin en iyisini hak eden Bayburt’umuzu yeni projelerle daha ileriye taşımaya söz veriyor, adaylık sürecimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Aşk, şevk ve heyecanla;

Haydi Bismillah.

Abdurrahman Polattimur

BAYBURT BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI