1999 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Bayburt Belediye Başkanı olarak seçilen Pekmezci 5 yıl boyunca bu görevi yürüttü.

2019 yerel seçimlerinde yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bayburt Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıldır bu görevi sürdürmekte.

Pekmezci 31 Mart Yerel seçiminde kazanırsa Üç dönem Bayburt Belediye Başkanlığı yapmış olacak.

Başkan Pekmezci Sosyal medyada yaptığı açıklamada:

“Tüm hemşerilerimizi bu demokrasi şölenine katılmak üzere oy kullanmaya davet ediyor, seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.