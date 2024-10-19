Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, “19 Ekim Muhtarlar Günü” nedeniyle, dün mahalle ve köy muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Grabuna Restoran’da düzenlenen kahvaltıya; Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik, Keşan mahalle muhtarları ve köy muhtarları katıldı.

Kahvaltı öncesinde söz alan Başkan Mehmet Özcan, “Mahalle ve köy muhtarlarımız hepiniz hoş geldiniz.” diyerek, şunları söyledi: “19 Ekim Muhtarlar Gününüz şimdiden kutlu olsun. El birliğiyle, çok zor olan işler kolay aşılıyor. Ben sadece Keşan içindeki muhtarlara değil; elimizden geldiğince ilçemiz sınırları içerisinde olan tüm muhtarlarımıza geçmişte el uzatmaya çalıştım. El ele, sırt sırta verdiğimizde problemlerimizin çoğunu aşarız. Gününüz kutlu olsun. İşbirliğine sebep olsun. Hepiniz sağlıklı ve iyi günleri olsun. Birliğimiz daim olsun.”

Daha sonra Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik söz aldı. Kemik konuşmasında şunları söyledi. “Muhtarlarımız ve şahsım adına sizlere teşekkür ederim.” diyerek, başlayan Kemik, şunları söyledi: “Kıymetli başkanım, geçmiş yıllardada kim giderse gitsin siyasi ayrım yapmadan muhtarlara kapılarını açtı ve açmaya da, devam edecek. Biz onun gözlerinden bu ışıltıyı görüyoruz ve biliyoruz. Tüm muhtarlarımız adına size teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından kahvaltıya geçildi. Kahvaltının ardından program sona erdi.