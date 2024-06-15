Kurban Bayramı öncesi personeliyle bir araya gelen Belediye Başkanı Memiş, yaptığı konuşmada başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere zulme maruz kalan bölgelere dikkat çekti.

Bütün Müslümanların bayramları neşelenerek yaşamayı arzu ettiğini kaydeden Başkan Memiş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, küskünlüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların giderildiği, barışın, mutluluğun ve esenliğin hâkim olduğu ortamlar diye bilir ama maalesef özellikle kimlikleri Türk ve Müslüman olan bölgelerdeki yaşanan vahim hadiseler içten ve samimi bayramlaşmayı yaptırmıyor bize. Oradaki kardeşlerimize ve dindaşlarımıza yaşadıkları bu acı ve kederlerinden kurtulmaları için dua edelim. Çalışalım ve üretelim ki; bu acıları yaşatanlardan daha çok çalışıp ve üretmedikten sonra onları kahretmemiz mümkün değil. Kurban Bayramı’nın şahsımıza, ailelerimize, şehrimize, ülkemize ve özellikle dünyada ezilen, hor görülen Müslümanların ve soydaşlarımızın yaşadığı bölgelere barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle buruk da olsa hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum.”

Konuşmanın ardından Başkan Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş ile tüm belediye personelinin hazır bulunduğu programda personeliyle tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti.