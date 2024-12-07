Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası’nda gerçekleşen toplantıda yaptıkları büyük özverili çalışmalardan dolayı personeline teşekkür eden Başkan Memiş, “Öncelikle misafirlerimizden başlıyorum. Bu süreçte bizimle kendi işlerinde çalıştıklarından daha çok gayretle çalıştılar, emek verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu sürecin başladığı günden yani 24 Kasım 2024 saat 15.00’ten bugüne kadar birlikte mesai yaptığımız Kıymetli Başkan Yardımcılarımız, Nesimuttin Selçuk, Mustafa Akbaş, müdürlerimiz, personelimiz büyük bir gayret gösterdi. Gerçekten bir çalışma ancak bu kadar yapılabilirdi. Yapılması gereken her şey yapıldı. Eksik olan muhakkak olacaktır. Ve bu süreçte araçların başında operatör olarak çalışan arkadaşlarımız, belediyemizin personeli, sokakta temizlik yapanlar, kaldırım temizleyenler hülasa belediyemizin bütünü burada olan ve olmayan, sokakta olan ve olmayan hepinize ayrı ayrı yürekten, candan, en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Allah hepinizden tekrar tekrar razı olsun.” Dedi.

Bayburt’ta gerçekleştirilen kar temizlik çalışmaları hakkında bilgiler de veren Başkan Mete Memiş, “Siz sahada çalıştınız, gördünüz. Anlatmaya gerek yok, ama sahayı görmeyenler var. Arkadaşlar hesap kolay. Bayburt merkezde imar sınırlarının içerisinde kalan alandaki yol ağımız 120 km. Yani 120 bin metre. Yol genişliklerini kaldırımlarla birlikte hesapladığımız zaman en az 10 metre. 120 bin metre çarpı10 metre 1 Milyon 200 Bin metrekare. 1 Milyon 200 Bin metrekare kar kalınlığını da minimum 1 metre olarak hesaplıyoruz. Ama 1 metre 20 cm olduğu yerler daha fazla. 1 Milyon 200 Bin Metreküp. Evet bir aracın alacağı kar miktarı 10 metreküp ile 12 metreküp arasında böldüğümüz zaman minimum 120 bin kamyon kar var. Büyük ölçüde temizlendi hala çalışmalarımız devam ediyor.

Bizim öncelikle yaptığımız işleri hak etmemiz lazım. Benden başlayarak en aşağıda çalışan arkadaşımıza kadar şahsiyetlerimizde hiçbir fark yoktur. Hepimiz şahsiyet olarak eşitiz. Allah'ın yarattığı insanlarız, eşrefi mahlukuz. Ama eşrefi mahluk olan insan yükümlü olduğu, sorumlu olduğu işleri yaptığı zaman eşrefi mahluk olarak kalacaktır. Yapmazsa ister belediye başkanı olsun ister başkan yardımcısı olsun ister temizlik işleri çalışanı olsun esfele safiline inecektir. Onun için eşrefi mahluk olarak kalabilmemiz için birinci şartımız vazifemizi layık-ı veçhiyle yerine getirmemizdir. Bunu gösterdiniz. Biz çalıştık arkadaşlar, hepiniz çalıştınız. Kimse bize aferin desin, bizi alkışlasınlar diye bu işi yapmadık. Bu bizim temel sorumluluğumuzdu. Bu şehirde yaşayan insanlar için, aziz ve kıymetli Bayburtlular için yani mukim olanlar, misafir olanlar ve gurbetten olup Bayburt’ta bulunanlar için yaptık arkadaşlar. Ama bu ikisi kadar hatta bunlardan daha çok önemlisi biz Allah için yaptık. Çünkü Allah bizim rızkımızı buradan verdi. Biz de Allah'ın bize verdiği nimete şükretmek adına, nankörlük etmeme adına bu çalışmayı yaptık. Dolayısıyla yaptıklarımızı falan falan takdir etmiyor. Sosyal medyadan bir şeyler yazıyorlarmış hiç umurumda değil, sizin de umurunuzda olmasın.

Çünkü bu Aziz Bayburt halkı yapılan çalışmayı bizzat kendileri gördüler. Buna şahitlik ediyorlar, bunu ifade ediyorlar. Ve biz biliyoruz ki, Allah bu çalışmalarımızın hepsine şahittir. Bize zaten Allah’ın şahitliği yetecektir. Hesabımızı verdiğimiz zaman hesabı soracak olanda, hesabı değerlendirecek olan da Yüce Allah'tır. Bu noktada tekrar rabbime hamd ediyorum.

Rabbimiz ayeti kerimede buyuruyor ki “Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeylerle imtihan eder. Yani hiç kimseye gücünün yetmediği yükü yüklemeyecektir. İnsanın kazandığı iyilik kendi yararınadır. Kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Evet biz bu süreçte en çok bunu dedik. Unuttuklarımız olmuştur, gözümüzden kaçırdıklarımız olmuştur. Bizi bundan sorumlu tutma, biz ikaz edildiğimizde uyarıldığımızda, yanıldığımız, unuttuğumuz alanlara hızlı bir şekilde koştuk. Ey Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et,” İfadelerini kullandı.

Konuşmasında merhum yazar ve düşünür Cemil Meriç’ten örnekler veren Başkan Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü “Cemil Meriç “Mağaradakiler” diye bir kitap yazıyor. Diyor ki orada yıllarca mağarada yaşayan insanları aydınlığa, güneşe çıkardığınız zaman onlar güneşten, aydınlıktan rahatsız olurlar. Rahatsız olduklarını ifade ederek tekrar o karanlıklara, mağaralara gitmek isterler. Bu dünyanın bir hakikatidir. Bende buradan uyarlayarak şöyle diyorum. O güneşin aydınlatıcı, ısıtıcı ışığına karşı gözlerini kapatıp da güneş yok diyenlerle Bayburt’ta belediye yok, belediye nerede diyenlerin hiç farkı yok. Bayburt’ta belediye nerede diyenler dükkanlarının önüne bakacaklar, kapılarının önüne bakacaklar, mahallelerdeki yollara caddelere, sokaklara, kaldırımlara bakacaklar ve belediyeyi görecekler. Ama gözlerini kapatıp güneş yok diyenler belediyeyi de göremeyeceklerdir. Görmezler, bilmezler, basiretleri kapanmış ise, niyetleri art niyetliyse bunlara diyeceğim bir şey yok. Ben şöyle dua ederim, Allah içinize ferahlık versin, zihnimize aydınlık versin. Rabbim sizi karanlıklardan çıkarsın. Bayburt merkezde ve köylerde bu şehrin maruz kaldığı afetle ilgili eyyamcı olmadık, yaygaracı olmadık. Allah’a hamd ediyorum. Birlikte bu işin altından kalktık. Ufak tefek yerler var inşallah onları da tamamlayacağız.

Arkadaşlar birde teşekkürümüz var. Bu durumda bizi yalnız bırakmadılar. Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Eldivan’a, Milletvekilimiz Prof. Dr. Sayın Orhan Ateş’e, Ak Parti Bayburt İl Başkanımız Turgut Çalışkan’a, İl Genel Meclisi Başkanımız Hüseyin Şahin’e, Demirözü Belediye Başkanımız Arslan Gürer’e, Aydıntepe Belediye Başkanımız Haşim Şentürk’e, Gökçedere Belediye Başkanımız Mikdat Şeker’e, Arpalı Belediye Başkanımız Nahit Binbir’e, İl Özel İdaremize, Orman İşletme İl Müdürlüğümüze, Devlet Su İşleri İl Müdürlüğümüze, Karayolları İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum genel olarak şehir bütünleşti.

Ama teşekkürün çoğu bütün iş makinelerini kullanan arkadaşlarımıza, küreklerle kar küreyen arkadaşlarımıza, yüklenen karları kamyonlarla şehir dışına taşıyan arkadaşlarımıza, İnsanlarımız bir an önce rahat etsin diye çok samimi çalışan sizleredir. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum.”

Başkan Memiş toplantı sonrası personeline tek tek teşekkür ederek kapıda uğurladı.