Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yayınladığı mesajla Ramazan Bayramı’nı kutladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Aydın, yayınladığı mesajda, “Bir Ramazan ayının daha sonuna geldik ve Ramazan Bayramı’na giriyoruz. Öncelikle bütün yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu Ramazan ayında maalesef hiç istemediğimiz durumlarla karşılaştık. Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin olduğu bir Ramazan ayını yaşadık. Umarım bundan sonraki süreçler hepimiz için, ülkemiz için yurttaşlarımız için daha güzel olur. Umudu kaybetmeden daha güzel günlere erişmek dileğiyle bütün yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.