Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın, 10 Aralık İnsan Hakları günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.KOCAELİ (İGFA) - Büyükakın, şunları söyledi: “Dünya İnsan Hakları Günü’nde, insan haklarının sadece bir kavram değil, her bireyin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkı olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Bu haklar, tüm insanlığın ortak değerleri olup, yalnızca yazılı metinlerde değil, hayatımızın her anında yaşanmalıdır.

Bugün, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlumların sesini duyurma sorumluluğumuz daha büyük. Somali’den Suriye’ye, Gazze’den Karabağ’a kadar her coğrafyada barışın, özgürlüğün ve adaletin teminatı olduk. Türkiye, tarih boyunca mazlumların yanında durarak, insan haklarının savunucusu olmuştur ve bu misyonu sürdürmeye kararlıdır.

Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna olan inancımızla, insan hakları mücadelesini her geçen gün daha güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Bizim için her şeyden önce insanlık gelir. Zulme uğrayan her birey için ses olmaya devam edeceğiz.”