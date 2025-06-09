Suudi Arabistan’da düzenlenen “Lebbeytüm Ödül Töreni”nde Diyanet İşleri Başkanlığı, “En Başarılı Hac Organizasyonu” kategorisinde Elmas seviyesinde birincilik ödülüne layık görüldü. Son üç yılda üçüncü kez bu başarı elde edildi.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Mekke’de düzenlenen “Lebbeytüm Ödül Töreni”nde, 100’ü aşkın ülke arasında “En Başarılı Hac Organizasyonu” kategorisinde Elmas seviyesinde birincilik ödülünü kazandı.

Hac organizasyonundaki planlama ve disiplin, hacı memnuniyeti, eğitim programları ve yenilikçi hizmetler olmak üzere dört ana kriterde yapılan değerlendirmede, Diyanet İşleri Başkanlığı tüm kriterlerde en yüksek seviye olan Elmas ödülünü aldı.

Bu başarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı son üç yıl içinde üçüncü kez birincilik ödülüne layık görülerek istikrarlı başarısını sürdürdü.

https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1931979716723867802

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu ödülü ülkemize kazandıran, başta Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, ibadet şuuruyla çalışan ve katkı sunan tüm personelimize teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Rahman’ın misafirlerine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.