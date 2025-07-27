Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu TOKİ bölgesinde devam eden yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.BURSA (İGFA) - Dün akşam saatlerinde Bursa'nın Kestel ilçesinde başlayıp, gece boyunca etkisini artırarak Gürsu ilçesine ulaşan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, rüzgârın etkisiyle yer yer alevlerin yükseldiği alanlara ekipler büyük bir gayretle müdahale ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ile birlikte Gürsu TOKİ bölgesinde çalışmaları yerinde inceledi. İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir ve diğer yetkililerden bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, AKOM aracına geçerek alanın son durumunu da gözlemledi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının, diğer birimlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların yangının söndürülmesi konusunda büyük çabası olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, özellikle köylülerin traktör ve tankerleriyle yangın alanına yardım giderek büyük gayret gösterdiğini belirtti.

Araçlarıyla su konusunda büyük destek sağlayan beton firmalarına da teşekkür eden Başkan Bozbey, “Bursa dayanışmanın örneğini gösteren bir kent oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hala yangın devam ediyor. Bir taraftan soğutma çalışmaları var. Diğer taraftan rüzgârın etkisiyle süren yangın var. İnşallah kısa süre içerisinde yangın söndürülecektir. Daha sonra yanan alanların nasıl rehabilite edileceğini hep birlikte düşüneceğiz. Bursa’yı tekrar yeşil kimliğine kavuşturmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, yangınla mücadele konusunda büyük çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve itfaiye teşkilatına teşekkür etti. dün geceden beri yangın bölgesini gezdiğini hatırlatan Özdemir, “Çok hızlı ve güçlü bir çalışma olduğunu gördüm. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Küçücük bir kıvılcım rüzgarla büyüyebiliyor. Dayanışmayı görüyorum. Bütün halk burada. Sadece Bursa değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Denizli, Balıkesir, hepsi buradalar. Bursa’daki adaleti ve vicdanı gördük” diye konuştu.