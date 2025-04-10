Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çöp depolama sahasından Nilüfer Çayı’na akan sızıntı sularını ve civar mahallelerin atıklarını birleştirerek arıtma tesisine bağlayacaklarına belirterek, sürdürülebilir çevre uygulamaları noktasında “Biz suyumuzu ve derelerimizi korumak zorundayız” mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Yeniden yeşil ve daha yaşanabilir bir Bursa hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde ‘Sanayide Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları' konulu bir panel düzenledi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ bürokratları, meslek odaları ve dernek yöneticileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın bir sanayi kenti olduğunu hatırlatarak 1960 öncesi Bursa’yı yeniden kazanmak için büyük çaba harcadıklarını söyledi.

Sanayiyle, kültürel değerlerle ve çevreyle barışık bir Bursa’nın dünyanın en mutlu kentlerinden birisi olacağını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, tüm Bursalıların bu konudaki duyarlılığını önemsediğini dile getirdi. Sürdürülebilirliği yalnızca bir çevre politikası olarak değil, tüm hizmet alanlarını kapsayan stratejik bir ilke olarak benimsediklerini anlatan Başkan Bozbey, 2025-2029 Stratejik Planımızı sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hazırladıklarını, 2050 vizyonlu 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planımızda da aynı yaklaşımı temel aldıklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra kentimizin dört bir yanında yeşil altyapı projelerini yaygınlaştırdıklarını ifade eden Başkan Bozbey, ulaşım filosunu da çevre dostu araçlarla yenileyerek, karbon ayak izimizi düşüreceklerini kaydetti.

NİLÜFER ÇAYI'NDA DÜZENLİ DENETİMLER SÜRÜYOR

Bursa Valiliği, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kurulan ekibin Nilüfer Çayı’nda düzenli denetimler yapmaya başladığını hatırlatan Başkan Bozbey, “Yapılan denetimler sonucunda vahim tabloyu öğrendik. 155 noktada kaçak deşarjı bulduk. Bazı fabrikalar Nilüfer Çayı’na kaçak olarak atıklarını döküyordu. Kirlilikte dördüncü evreye ulaşmış durumda. Nilüfer Çayı’ndan binlerce dönüm arazi sulanıyor. Hemen BUSKİ’de ekip kurduk. Tek tek hepsini betonla kapattık. Şimdi ters tepecek. Daha işimiz var. Nilüfer Çayı’na bağlanan dereler var. Oralarda nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. BUSKİ olarak kendi hatalarımızı da gördük. Nilüfer Çayı’na biyolojik arıtmadan geçmiş temiz suyu aktarmak için sorumluluğu üstlendik. Çöp depolama sahasındaki sızıntı sularının da Nilüfer Çayı’na aktığını gördük. Şimdi sızıntı sularını ve civarındaki mahallelerin de atıklarını birleştirerek arıtma tesisine bağlıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Biz suyumuzu ve derelerimizi korumak zorundayız” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğin sadece çevreyi değil, eğitimi, sağlığı, adaleti, yaşam kalitesini de kapsadığını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, bu nedenle insan öncelikli bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Uyum ve Yeşil Mutabakat Konsey Başkanı Vedat Kılıç, sanayi devriminden bu güne kadar uygulanan 'üret, kullan, at' ekonomi modelinin çevresel ve kaynaksal problemleri günümüze taşıdığını anlattı. Çevre sorunlarının adeta iklim krizlerine dönüştüğünü söyleyen Kılıç, dünyada üretimi besleyebilmek için yaklaşık 93 milyar ton malzeme kullanıldığını, bunun da sadece yüzde 7’lik kısmının tekrar döngüye sokulduğunu hatırlattı.

Konuşmalar sonrasında moderatörlüğünü Bursa Teknik Üniversitesi’nden Dr. Samet Öztürk’ün üstlendiği birinci oturumda, SÜTAŞ Kalite, Çevre Regülasyonları ve Denetimleri Kıdemli Müdürü Miray Tuğ, ‘Çiftlikten sofralara entegre iş modeli’, ER-KA Group Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü Edanur Karabıyık, ‘Döngüsel değer merkezi’, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, ‘Damlama sulama sistemleri’, ICARBON Kurucu Genel Müdürü Erdem Mutlu, ‘Yeşil Kimya ile ileri kimyasal dönüşüm’ konularında bilgi verdi.

Panelin ikinci oturumunda ise moderatörlüğü Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Sevil Çalışkan Eleren üstlendi. Korteks Tekstil Çevre Mühendisi Harun Paklacı, ‘Polyester atık ve pet şişe geri dönüşümü ile iplik üretimi’, Elyaf Tekstil Ar-Ge Müdürü Hülya Kıcık ve Elyaf Tekstil Sürdürülebilirlik Departman Sorumlusu Selin Sarıtoprak, ‘Yerel bitki atıklarından elde edilen doğal boyarmaddelerle kumaşların endüstriyel ölçekte boyanması’, Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Derya Ünlü, ‘Tekstil atık suyu arıtımı' (Tübitak 2209-A) konularında katılımcılara bilgi verdi.